Жители Екатеринбурга в 2018 году на 7% чаще обычного болели кишечной инфекцией
Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Екатеринбурге за 2018 год превысил средний показатель на 7%.
В 2018 году в Екатеринбурге зарегистрировали на 7% больше случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией. В Ленинском районе статистика заболевших превышает средние показатели по городу на 21%.
Чаще всего выявляются вирусные кишечные инфекции – 80,9%. Менее половины из них вызваны ротавирусом, вторая половина – вирусом Норуолк (норовирус).
В екатеринбургском отделе управления Роспотребнадзора пояснили, что при регистрации групповой заболеваемости вирусы передаются контактно-бытовым путем через необеззараженные руки персонала и контаминированные поверхности, столовую и кухонную посуду.
Специалисты призывают сотрудников общепита также соблюдать условия производства и хранения продуктов, сообщает Е1.ru.
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