Жители Екатеринбурга в 2018 году на 7% чаще обычного болели кишечной инфекцией

В 2018 году в Екатеринбурге зарегистрировали на 7% больше случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией. В Ленинском районе статистика заболевших превышает средние показатели по городу на 21%.

Чаще всего выявляются вирусные кишечные инфекции – 80,9%. Менее половины из них вызваны ротавирусом, вторая половина – вирусом Норуолк (норовирус).

В екатеринбургском отделе управления Роспотребнадзора пояснили, что при регистрации групповой заболеваемости вирусы передаются контактно-бытовым путем через необеззараженные руки персонала и контаминированные поверхности, столовую и кухонную посуду.