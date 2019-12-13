На уральском озере Балтым проводились незаконные автосоревнования

Согласно постановлению правительства Свердловской области озеро с окружающими его лесами относится к особо охраняемой природной зоне. В связи с этим на территории запрещен проезд и стоянка транспортных средств.

ООО «Лесная сказка» занимается на Балтыме организацией соревнований по автоспорту, а также обучением экстремальному и спортивному вождению.