На уральском озере Балтым проводились незаконные автосоревнования
Сегодня, 17:42Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Верхней Пышмы подала судебный иск к ООО «Лесная сказка», которое организует ледовый автодором в акватории озера Балтым — памятника природы областного значения, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно постановлению правительства Свердловской области озеро с окружающими его лесами относится к особо охраняемой природной зоне. В связи с этим на территории запрещен проезд и стоянка транспортных средств.
ООО «Лесная сказка» занимается на Балтыме организацией соревнований по автоспорту, а также обучением экстремальному и спортивному вождению.
По итогу выявленных нарушений прокурор направил к организации исковое заявление в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просит признать ее деятельность незаконной и запретить организацию мероприятий. Суд исковые требования прокурора удовлетворил полностью. Судебный акт в законную силу не вступил.
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