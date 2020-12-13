Превышение ПДК выбросов 4 из 7 дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Кроме того, 9 декабря редакция сделала объезд Северного поселка, где провела замеры в нескольких точках района. В четырех из шести мест прибор показал наличие диоксида серы — у школы № 13, остановки общественного транспорта, указателя с надписью «Микрорайон Северный» и проходной «Уралхимпласта». И только в двух местах воздух остался чистым.