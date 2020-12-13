Превышение ПДК выбросов 4 из 7 дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК выбросов 4 из 7 дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Вчера, 21:31Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
В конце недели TagilCity.ru по традиции подводит итоги всех дней замеров воздуха на содержание вредных веществ в Нижнем Тагиле. Узнайте, что же показывал наш газоанализатор в разных районах города.
  • 7 декабря - превышение ПДК диоксида азота в 4,5 раза (показатель 0,9 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3);
  • 8 декабря - превышений ПДК нет;
  • 9 декабря - превышений ПДК загрязнений на Вагонке нет;

Кроме того, 9 декабря редакция сделала объезд Северного поселка, где провела замеры в нескольких точках района. В четырех из шести мест прибор показал наличие диоксида серы — у школы № 13, остановки общественного транспорта, указателя с надписью «Микрорайон Северный» и проходной «Уралхимпласта». И только в двух местах воздух остался чистым.

  • 10 декабря - превышение ПДК диоксида азота в 13 раз (показатель 2,6 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3);
  • 11 декабря - превышение ПДК диоксида азота в 76,5 раз (показатель 15,3 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3, превышение ПДК диоксида серы в 11,8 раз (показатель 5,9 мг/м3 при ПДК 0,5 мг/м3), превышение ПДК сероводорода в 45 раз (показатель 0,36 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3), превышение ПДК формальдегида (показатель превысил диапазон измерений);
  • 12 декабря - превышений ПДК нет;
  • 13 декабря - превышений ПДК нет.

Однако оказалось, что наши замеры не совпадают с данными станций мониторинга воздуха УГМС. По данным метеорологов, с 7 по 10 декабря воздух в Нижнем Тагиле не содержал загрязнений. Наш прибор фиксировал их трижды.

По итогу получается, что четыре из семи дней газоанализатор показывал превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнений. Экологи объясняют это разным расстоянием от источников выбросов и направлением ветра. А редакция TagilCity.ru продолжит и дальше проводить независимые замеры, сравнивать их с данными метеорологов и показывать реальную картину загрязнений своим читателям.

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