Превышение ПДК выбросов 4 из 7 дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Кроме того, 9 декабря редакция сделала объезд Северного поселка, где провела замеры в нескольких точках района. В четырех из шести мест прибор показал наличие диоксида серы — у школы № 13, остановки общественного транспорта, указателя с надписью «Микрорайон Северный» и проходной «Уралхимпласта». И только в двух местах воздух остался чистым.
Однако оказалось, что наши замеры не совпадают с данными станций мониторинга воздуха УГМС. По данным метеорологов, с 7 по 10 декабря воздух в Нижнем Тагиле не содержал загрязнений. Наш прибор фиксировал их трижды.
По итогу получается, что четыре из семи дней газоанализатор показывал превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнений. Экологи объясняют это разным расстоянием от источников выбросов и направлением ветра. А редакция TagilCity.ru продолжит и дальше проводить независимые замеры, сравнивать их с данными метеорологов и показывать реальную картину загрязнений своим читателям.