13 декабря редакция TagilCity.ru провела в Нижнем Тагиле очередные замеры на содержание в воздухе пяти загрязняющих веществ. Все показатели при этом остались по нолям.

Замеры проводились возле главной проходной «Уралвагонзавода» при температуре воздуха -11 градусов и западном ветре со скоростью пять метров в секунду. Газоанализатор не показал наличие в воздухе ни одного из пяти веществ загрязнителей — диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида. Video: TagilCity.ru Напомним, 12 декабря замеры воздуха делались на Вагонке на площади Танкостроителей. Все показатели прибора также остались по нолям. Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 декабря

