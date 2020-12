В Нижнем Тагиле, в ближайшие дни, ожидаются осадки в виде небольшого снега. Прогноз был опубликован на сайте Гисметео.

В понедельник, 14 декабря, днем ожидается ясная погода и -6 градусов, ночью похолодает до -11 градусов. Ветер западный до двенадцати метров в секунду. Во вторник, 15 декабря, днем ожидается -11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. Погода пасмурная. Ветер западный и юго-западный до восьми метров в секунду. В среду, 16 декабря, днем похолодает до -8 градусов, а ночью до -10. К вечеру возможен небольшой снег. Ветер юго-западный до десяти метров в секунду.

