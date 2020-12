В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии новая коронавирусная инфекция была выявлена у 3238 тагильчан. В Свердловской области за сутки было зарегистрировано 389 случаев COVID-19, всего — 51 360 случаев. За сутки из медучреждений выписали 396 человек, количество выздоровевших составило 43 630 пациентов. От инфекции скончались 18 свердловчан за сутки, всего зафиксировано 1213 летальных случаев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter