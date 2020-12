За сутки в Свердловской области зарегистрировали 18 летальных случаев от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

С начала пандемии на Среднем Урале от инфекции скончались 1213 человек. За сутки в регионе подтвердили 389 случаев коронавируса, всего выявлено 51 360 случаев инфицирования. 597 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, из них 238 — на аппаратах ИВЛ. За все время выздоровели 43 630 человек, из них 393 пациента за сутки.

