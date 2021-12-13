Подготовка к рекультивации шламонакопителя стартует в Нижнем Тагиле

Подготовка к рекультивации шламонакопителя стартует в Нижнем Тагиле
Подготовка к рекультивации шламонакопителя стартует в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:37Здоровье и экологияФото: страница Алексея Балыбердина во «ВКонтакте»
Работа по рекультивации шламонакопителя в Нижнем Тагиле и свалки в поселке Красный в Верхней Пышме стартует с 2022 года. Средства на эти цели уже запланированы в бюджете Свердловской области.

Во время работ планируется восстановить экологию на участках и их экономическую привлекательность. Окончательные работы определятся после проведения изысканий на местности, а также во время разработки проектно-сметной документации.

На данный момент также формируется список площадок, которые нужно будет ликвидировать. Это будут опасные объекты, например, заброшенные производства или незаконные свалки. Все работы будут проводиться в рамках федпроекта «Генеральная уборка», сообщает департамент информполитики региона.

Сейчас формируется федеральный реестр, куда от регионов будут включаться все предложения. Все работы планируется закончить до 2030 года.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
Материалы по теме:
экологияНижний Тагилшламонакопитель
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы