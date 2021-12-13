Подготовка к рекультивации шламонакопителя стартует в Нижнем Тагиле

Во время работ планируется восстановить экологию на участках и их экономическую привлекательность. Окончательные работы определятся после проведения изысканий на местности, а также во время разработки проектно-сметной документации.
На данный момент также формируется список площадок, которые нужно будет ликвидировать. Это будут опасные объекты, например, заброшенные производства или незаконные свалки. Все работы будут проводиться в рамках федпроекта «Генеральная уборка», сообщает департамент информполитики региона.
Сейчас формируется федеральный реестр, куда от регионов будут включаться все предложения. Все работы планируется закончить до 2030 года.