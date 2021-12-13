Подготовка к рекультивации шламонакопителя стартует в Нижнем Тагиле

Работа по рекультивации шламонакопителя в Нижнем Тагиле и свалки в поселке Красный в Верхней Пышме стартует с 2022 года. Средства на эти цели уже запланированы в бюджете Свердловской области.

Во время работ планируется восстановить экологию на участках и их экономическую привлекательность. Окончательные работы определятся после проведения изысканий на местности, а также во время разработки проектно-сметной документации. На данный момент также формируется список площадок, которые нужно будет ликвидировать. Это будут опасные объекты, например, заброшенные производства или незаконные свалки. Все работы будут проводиться в рамках федпроекта «Генеральная уборка», сообщает департамент информполитики региона. Сейчас формируется федеральный реестр, куда от регионов будут включаться все предложения. Все работы планируется закончить до 2030 года. В «Водоканале-НТ» определили способ рекультивации шламонакопителя в Черноисточинске

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