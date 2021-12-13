Выбросы в воздух с тагильского ВГОКа проверяет Росприроднадзор

Инспекторы ведомства проводят обследование источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также проверяют достоверность их инвентаризации. Кроме того, совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ» по Свердловской области осуществляется отбор проб выбросов загрязняющих веществ в воздух, сообщили в Росприроднадзоре.
Напомним, внеплановые выездные проверки на объектах I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и расположенных в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух», Росприроднадзор проводит по распоряжению руководителя ведомства Светланы Радионовой. Надзорные мероприятия направлены на исполнение поручений заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.