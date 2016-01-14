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Цены на лекарства будут расти в два раза медленнее, чем в 2015-м
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цены на лекарства будут расти в два раза медленнее, чем в 2015-м

14 января 2016, 17:30Здоровье и экологияMaurice
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