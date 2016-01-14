Цены на лекарства будут расти в два раза медленнее, чем в 2015-м

С этими вопросами «Российская газета» обратилась к фармэксперту, кандидату медицинских наук Оресту Ибрагимову. По его прогнозам, лекарства в следующем году могут подорожать в среднем на 8-12 процентов.

Стоимость жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), уточнил эксперт «РГ», государство фиксирует в рублях, и пересматриваются они ограниченно. В новом году их поднимут, скорее всего, в пределах 8-12 процентов. А лекарства, не входящие в этот список, могут подорожать на 15-18 процентов. Это связано в первую очередь с ослаблением российской валюты, поясняет Ибрагимов. И дело даже не в том, что часть лекарств завозится в Россию из-за рубежа. А в том, что российские изготовители лекарств закупают импортные ингредиенты. В России доля иностранных составляющих в препаратах - 95 процентов. Так что в этом году продолжится замещение импортных брендов оригинальных препаратов воспроизведенными.

И в этом нет ничего плохого, - уверяет эксперт. - Химическая формула и в оригинальном препарате, и в дженерике одна и та же. Наши производители за последние 3-5 лет научились производить лекарства качественно, на уровне, соответствующем международным стандартам.

Подстегнуло их к этому и введение стандартов надлежащей производственной практики (GMP). А с 2016 года еще введен обязательный аудит поставщиков субстанций на предмет соответствия их требованиям GMP. Так что закроются все возможные лазейки для некачественного продукта. И лекарства станут лучше.

Мало того, мы вполне можем конкурировать на мировом рынке с сверхвысокотехнологичными субстанциями. Это то направление, которое мы реально можем развить. Работа уже ведется. Налажен выпуск современных препаратов для лечения онкологических заболеваний, ревматоидного артрита. В их линейке более 11 высокотехнологичных препаратов. Они полностью закрывают российский рынок. В 2015 году заключен контракт на 40 миллионов долларов по поставке этих лекарств в Ирак.

Конечно, такие примеры - это маркеры, первые ростки, - говорит собеседник «РГ». - Но я уверен, что они будут пробиваться, и лет через 10 мы станем свидетелями достаточно развитой фармацевтической промышленности в России.

Но пока многие препараты закупаем по импорту. Например, два последних года ознаменовались революционными прорывами в области лечения пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией и гепатитом С. Разработаны препараты, которые позволяют вести 20-30 лет. Но эти препараты - американские.

Месячный курс лечения ими может доходить до 200 тысяч рублей. Сейчас многие страны ставят вопрос: или разработчики оригинальных препаратов от СПИДа и гепатита идут на переговоры с правительством и снижают цену до приемлемой, или будет введено принудительное лицензирование, что позволит производителям других стран воспроизводить эти препараты.

Я думаю, что России тоже стоит пойти этим путем говорит эксперт.

Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, кандидат фармацевтических наук:

Сейчас трудно спрогнозировать цены на лекарства в наступившем году. Все будет зависеть от поведения курсов иностранных валют. Если рубль укрепится, то, соответственно, цены на лекарства сильно не изменятся. В прошлом году, несмотря на стремительный курс доллара и евро, на рынке присутствовали препараты, закупленные в 2013-2014 годах. И продавались они по «старым» ценам. Это позволило сдержать картину общего роста цен. В этом году запасов осталось немного. В любом случае, спокойнее всего будут вести себя цены на лекарства из списка ЖНВЛП, а все остальные примут на себя ценовой удар.

Каких изменений ждать на рынке? Труднее всего в нынешних условиях выживают лекарственные препараты нижнего ценового сегмента. Это те, что стоят меньше 50 рублей. И если государство не протянет руку помощи их производителям и продавцам, есть риск вымывания этих лекарств с рынка.