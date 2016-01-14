Ученые: человек вдыхает больше микробов из водопроводной воды, чем из туалета
14 января 2016, 10:10Здоровье и экологияMaurice
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Американские ученые решили выяснить, какие домашние зоны генерируют больше всего микробов в воздухе.
На удивление концентрация бактерий в туалете оказалась заметно ниже показателя, зафиксированного от воды из-под крана. Тогда как в топе и вовсе оказались ковры и полы, поднимающие в воздух 19,5% всех домашних бактерий.
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили воздух в 29 домах в Сан-Франциско, передает Science Alert. По их данным, 16,5% всех микробов в дома проникают из наружного воздуха. Водопроводная вода генерирует 9% всех бактерий, тогда как 8,4% микроорганизмов имеют «туалетные» корни.
Ученые поясняют, что немалое влияние на концентрацию бактерий в воздухе оказывает количество жителей в доме и наличие домашних животных, влажность воздуха и климатические особенности региона.
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