Ученые: человек вдыхает больше микробов из водопроводной воды, чем из туалета

На удивление концентрация бактерий в туалете оказалась заметно ниже показателя, зафиксированного от воды из-под крана. Тогда как в топе и вовсе оказались ковры и полы, поднимающие в воздух 19,5% всех домашних бактерий.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили воздух в 29 домах в Сан-Франциско, передает Science Alert. По их данным, 16,5% всех микробов в дома проникают из наружного воздуха. Водопроводная вода генерирует 9% всех бактерий, тогда как 8,4% микроорганизмов имеют «туалетные» корни.