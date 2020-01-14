Росводресурс и Минприроды провели совещание по реабилитации Черноисточинского пруда

По словам Балыбердина, в ходе совещания был поднят ряд вопросов, а именно: финансирование проекта в 2020 году, корректировка сметы расходов, устранение замечаний, экологическая эффективность и целесообразность мероприятий.

Как отметил депутат, если при обсуждении удалось прийти к общему мнению по замечаниям в проекте, то по вопросам эффективности и целесообразности реабилитации Черноисточинского пруда ещё остались некоторые недопонимания.

Пока не понятно, какие еще доказательства необходимы федеральным чиновникам? Может, чтобы «растрясти» Росводресурс, надо набрать из крана нашей тагильской воды и привезти на пробу руководству ведомства? пишет Алексей Балыбердин в посте.

Напомним, проблема Черноисточинского пруда существует уже несколько лет. Вода, поступающая из водоёма в дома, вызывает опасения тагильчан, причём проверка не выявила угроз для здоровья жителей города. Летом 2019 года в Черноисточинском пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Отметим, что аналогичная ситуация происходила в 2016 году. В 2019 году администрация Нижнего Тагила отправила в Росводресурс проект по реабилитации Черноисточинского пруда. Если он пройдет рассмотрение, то финансирование поступит только в 2021 году, но тагильские чиновники, депутаты и общественники рассчитывают, что очистка водохранилища начнется уже в этом году.