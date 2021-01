Тагильчане могут подарить новогодним елкам «вторую жизнь»

В Нижнем Тагиле в третий раз пройдет мероприятие елкосбор.

В этом году в Нижнем Тагиле специального распоряжения по созданию пунктов для приема елок не было. Они относятся к ТБО, их обычно сбрасывают в контейнеры для крупногабаритного мусора,рассказал редакции TagilCity.ru начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила Алексей Сергеев. Однако он пояснил, что в городе в третий раз организаторы проводят мероприятие по сбору елок. В этом году оно будет проводиться 16 января в 12.00 на улице Газетная, 22. Все желающие сдать деревья на переработку в мульчу, могут поучаствовать в елкосборе. Организаторы обещают участникам развлекательную программу,пояснил Сергеев.

