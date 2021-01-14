В Нижнем Тагиле ожидается потепление в выходные и снегопады

С понедельника, 18 января вновь начнет холодать. Так, в этот день температура воздуха прогнозируется до -25 градусов, а уже в среду 20 января столбики термометров опустятся до -31 градуса. При этом в конце следующей недели ожидаются морозы до -38 градусов.