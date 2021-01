В Нижнем Тагиле ожидается потепление в выходные и снегопады

В Нижнем Тагиле после сильных морозов ожидается потепление. Однако прогнозируются обильные снегопады и возвращение низких температур.

К концу рабочей недели (15 января) погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады. Но не исключается еще один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января, рассказала главный синоптик ФБГУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. Согласно данным Гисметео, в пятницу, 15 января, уже ожидается потепление. Столики термометров не опустятся ниже -17 градусов. Ветер юго-восточный с порывами 4-8 метров в секунду. На выходных станет теплее. Ожидается, что 16 января температура воздуха составит -11 градусов, а 17 января до -17. С понедельника, 18 января вновь начнет холодать. Так, в этот день температура воздуха прогнозируется до -25 градусов, а уже в среду 20 января столбики термометров опустятся до -31 градуса. При этом в конце следующей недели ожидаются морозы до -38 градусов. С 15 по 20 января синоптики обещают снегопады и пасмурную погоду. Напомним, в Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно продлится до 15 января 08.00. Это означает, что условия неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе. Метеорологи предупредили тагильчан о смоге в морозы

