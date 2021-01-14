В Нижнем Тагиле ожидается потепление в выходные и снегопады

В Нижнем Тагиле ожидается потепление в выходные и снегопады

Сегодня, 13:26Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле после сильных морозов ожидается потепление. Однако прогнозируются обильные снегопады и возвращение низких температур.

К концу рабочей недели (15 января) погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады. Но не исключается еще один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января, рассказала главный синоптик ФБГУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Согласно данным Гисметео, в пятницу, 15 января, уже ожидается потепление. Столики термометров не опустятся ниже -17 градусов. Ветер юго-восточный с порывами 4-8 метров в секунду.

На выходных станет теплее. Ожидается, что 16 января температура воздуха составит -11 градусов, а 17 января до -17.

С понедельника, 18 января вновь начнет холодать. Так, в этот день температура воздуха прогнозируется до -25 градусов, а уже в среду 20 января столбики термометров опустятся до -31 градуса. При этом в конце следующей недели ожидаются морозы до -38 градусов.

С 15 по 20 января синоптики обещают снегопады и пасмурную погоду.

Напомним, в Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Оно продлится до 15 января 08.00. Это означает, что условия неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Stories:
ЭкологияНижний Тагил
экологияпогодаморозНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы