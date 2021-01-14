В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

За сутки в регионе выявлено 383 новых случая заболевания.
Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там зарегистрировано 204 положительных диагноза. Остальные зараженные являются жителями лапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
Отмечается, что состояние 527 человек расценивается как тяжелое, из них 233 находятся в реанимации, в том числе 211 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести насчитывается 2759 пациентов.
В России за сутки выявлено 24 763 случая заражения коронавирусом, из них 3426 пациентов переносят заболевание без клинических проявлений. В общей сложности число заболевших с начала пандемии составляет 3 495 816 человек.
В общей сложности количество вылечившихся составляет 56 435 человек.
В целом по России число выздоровевших достигло 2 882 044 человека. Из них за сутки выписаны 27 956 человек.
В общей сложности число умерших с начала пандемии составляет 1753 человека.
За сутки в России скончались 570 человек. Всего пандемия унесла жизни 63 940 россиян.