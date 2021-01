В Нижнем Тагиле за сутки с 13 по 14 января выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 3773 случаев заражения. В Свердловской области насчитывается 383 новых заболевших. В общей сложности насчитывается 64 018 человек, зараженных коронавирусом. При этом число выздоровевших достигло 56 435 человек, из них из больниц за сутки выписано 389 человек. Также был установлен новый суточный рекорд по смертности от COVID-19. За сутки с 13 по 14 января скончались 20 человек. Всего число умерших составляет 1753 человека.

