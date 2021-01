Жители Нижнего Тагила смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

В Нижнем Тагиле вновь начнется проведение акций по экспресс-тестированию на ВИЧ, сообщает пресс-служба мэрии.

Любой желающий может сдать анализ бесплатно. Первая акция будет проведена 27 января. С 16.00 до 19.00 тесты будут проводиться на привокзальной площади. Результат с точностью 99,8% будет готов за 15 минут. Отмечается, что все исследования проводятся анонимно и безопасно. Анализ проходит безболезненно. Напомним, в сентябре сообщалось, что Минздрав Свердловской области потратит 500 тысяч рублей на проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска. К данной категории относят наркоманов, гомосексуалистов и проституток. Минздрав Свердловской области потратит полмиллиона рублей на секс-работниц

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter