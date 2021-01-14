Жители Нижнего Тагила смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Жители Нижнего Тагила смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Сегодня, 13:48Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле вновь начнется проведение акций по экспресс-тестированию на ВИЧ, сообщает пресс-служба мэрии.

Любой желающий может сдать анализ бесплатно. Первая акция будет проведена 27 января. С 16.00 до 19.00 тесты будут проводиться на привокзальной площади. Результат с точностью 99,8% будет готов за 15 минут.

Отмечается, что все исследования проводятся анонимно и безопасно. Анализ проходит безболезненно.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Минздрав Свердловской области потратит 500 тысяч рублей на проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска. К данной категории относят наркоманов, гомосексуалистов и проституток.

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