К плановой госпитализации вернулась ГБ № 1 в Нижнем Тагиле

К плановой госпитализации вернулась ГБ № 1 в Нижнем Тагиле
К плановой госпитализации вернулась ГБ № 1 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:01Здоровье и экологияФото: 1MI
Плановая госпитализация пациентов возобновлена в городской больнице № 1 Нижнего Тагила. Такое решение было принято в связи со снижением числа заражений коронавирусом и высвобождением коек.

Частично начнут принимать пациентов хирургия, нейрохирургия, гинекология, травматология, терапия, отоларингология, офтальмология, кардиология. Продолжится и лечение больных COVID-19.

На данный момент работа учреждения осуществляется посредством разделения потоков пациентов с соблюдением всех мер безопасности. Для этого восстановлена система шлюзов, которые отделяют «красную» от «зеленой» зоны. В каждой имеются отдельные лифты, позволяющие перемещаться пациентам и сотрудникам.

Организована и работа второго приемного покоя. Туда доставляются экстренные и плановые пациенты. Все помещения профильных отделений продезинфицированы, сообщили в пресс-службе ГБ № 1.

Поэтапное открытие стационара для нас не ново, в прошлом году мы также возвращались к оказанию плановой помощи. Благодаря слаженной работе коллектива, переход был произведен в короткие сроки и сейчас мы рады сообщить, что готовы к приему пациентов, а сотрудники с нетерпением ждут возвращения к работе по своей специальности,отметил главный врач Александр Павловских.

Отмечается, что ГБ № 1 является многопрофильным учреждением. Оно оказывает лечение по 10 направлениям.

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Нижний Тагил
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