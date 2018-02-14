НМУ ожидаются на территории Нижнего Тагила с 14 по 19 февраля
14 февраля, 22:35Здоровье и экология
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Уральские метеорологи предупреждают жителей Нижнего Тагила о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 20:00 14 февраля до 20:00 19 февраля на территории Нижнего Тагила и пригорода объявляются НМУ первой степени опасности.
Метеорологические условия в указанный промежуток времени не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере Нижнего Тагила.
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