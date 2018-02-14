НМУ ожидаются на территории Нижнего Тагила с 14 по 19 февраля

С 20:00 14 февраля до 20:00 19 февраля на территории Нижнего Тагила и пригорода объявляются НМУ первой степени опасности .

Метеорологические условия в указанный промежуток времени не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере Нижнего Тагила.