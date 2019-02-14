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Карантинные мероприятия в Нижнем Тагиле продлены ещё на одну неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Fever 3063126 960 720

Карантинные мероприятия в Нижнем Тагиле продлены ещё на одну неделю

Сегодня, 06:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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