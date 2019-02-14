Карантинные мероприятия в Нижнем Тагиле продлены ещё на одну неделю

По состоянию на 13 февраля на карантин закрыты 22 группы в 20 дошкольных учреждениях и 15 классов в семи школах Нижнего Тагила.

13 февраля в мэрии города прошел очередной штаб по гриппу. Специалисты решили еще на одну неделю продлить карантин.

Уровень заболеваемости стабилизировался, однако остался высоким. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Ольга Котова. Также она сообщила, что за 11 и 12 февраля уровень заболеваемости снизился на 4% по сравнению с показателями предыдущей недели. Однако рост числа заболевших среди взрослых тагильчан увеличивается в разных районах города.

В рамках карантинных мероприятий в медучреждениях действует масочный режим, прием здоровых пациентов ведется отдельно от больных. Кроме того, в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.