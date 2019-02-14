Молочная продукция стала лидером среди подделок на территории Свердловской области
Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Больше всего фальсификата специалисты Россельхознадзора по Свердловской области обнаруживают среди молочной продукции. При этом наблюдается и положительная динамика – число подделок на прилавках свердловских магазинов в сравнении с прошлым годом снизилось.
Согласно исследованиям специалистов, 22% исследованного масла в магазинах Свердловской области оказались подделкой. Среди сметаны и творога было выявлено от 14 до 15% подделок. Об этом стало известно во время пресс-конференции руководителя испытательной лаборатории Свердловского референтного центра управления Ирины Топорковой. При этом она заявила, что исследователи отмечают положительную динамику.
Если, допустим, взять пять лет назад, то фальсификация сливочного масла на прилавках нашего города достигала гораздо более высокого процента,рассказала журналистам Топоркова.
Другой проблемой с качеством продуктов становится подмена одного сырья на другое – более дешёвое и, следовательно, низкого качества, сообщает «Коммерсантъ Урал».
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