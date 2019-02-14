Молочная продукция стала лидером среди подделок на территории Свердловской области

Согласно исследованиям специалистов, 22% исследованного масла в магазинах Свердловской области оказались подделкой. Среди сметаны и творога было выявлено от 14 до 15% подделок. Об этом стало известно во время пресс-конференции руководителя испытательной лаборатории Свердловского референтного центра управления Ирины Топорковой. При этом она заявила, что исследователи отмечают положительную динамику.

Если, допустим, взять пять лет назад, то фальсификация сливочного масла на прилавках нашего города достигала гораздо более высокого процента,рассказала журналистам Топоркова.