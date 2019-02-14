Похолодание до -13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле на следующей неделе

В понедельник и вторник ночью ожидается -16 градусов, днем -9.

В среду, 20 февраля, похолодает до -13 градусов днем и -21 градуса ночью. В четверг синоптики обещают -7 градусов в дневные часы и -13 ночью.

В пятницу, 22 февраля, ожидается -10 градусов днем и -12 ночью. В четверг и пятницу не исключены осадки вместо снега.