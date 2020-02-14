В Нижнем Тагиле ожидается трехдневный смог

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Три дня в Нижнем Тагиле будет действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, сообщает Уральское УГМС.
Сюжеты: Нижний Тагил
НМУ первой степени опасности будут действовать на территории Нижнего Тагила с 20 часов 14 февраля до 20 часов 17 февраля. В этот период будет затруднено рассеивание вредных примесей в воздухе.
На период НМУ промышленным предприятиям рекомендовано снизить объем выбросов в атмосферу.
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