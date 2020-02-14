ВОЗ спрогнозировала заражение коронавирусом 30% населения планеты
Сегодня, 10:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться около 30% населения Земли. К такому выводу пришел советник ВОЗ Айра Лонджини, пишет Bloomberg.
Лонджини построил модель исходя из данных о том, что каждый инфицированный заражает двух-трех человек. В результате, по мнению эпидемиолога, зараженными могут оказаться 30% населения планеты.
Отмечается, что карантинные меры помогают замедлить распространение вируса, однако пока лекарство не появилось, число заболевших будет расти.
В настоящий момент китайские медики переливают больным плазму крови переболевших коронавирусом людей. По их сообщению, методика дает положительный результат. Якобы у перенесших коронавирус в крови имеются антитела к возбудителю.
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