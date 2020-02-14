ВОЗ спрогнозировала заражение коронавирусом 30% населения планеты

Лонджини построил модель исходя из данных о том, что каждый инфицированный заражает двух-трех человек. В результате, по мнению эпидемиолога, зараженными могут оказаться 30% населения планеты.

Отмечается, что карантинные меры помогают замедлить распространение вируса, однако пока лекарство не появилось, число заболевших будет расти.