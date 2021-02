На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

На Среднем Урале количество заболевших COVID-19 приближается к 75 тысячам человек Наибольшее количество случаев заболевания за сутки выявлено в Екатеринбурге — 120. Кроме того, диагноз подтвержден у жителей Алапаевского района, Артинского и Асбестовского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Староуткинска. За период эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 74 764 случаев инфицирования коронавирусом. В тяжелом состоянии в больницах региона находятся 319 пациентов, из них 215 — в реанимации. 131 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. В России за минувшие 24 часа выявлено 14 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 559, Санкт-Петербурге — 1 099 и Московской области — 828. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 4 071 883 россиян. В Свердловской области общее количество выписанных по выздоровлению человек превысило 67,5 тысячи За минувшие сутки выписали из больниц 277 свердловчан. В России этот показатель достиг 15 194 человек. Больше всего выписанных в Москве — 2 089, Санкт-Петербурге — 1 545, Москве — 2 678, а также Московской области — 802. Общее число выздоровевших оставляет 3 593 101 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 637 223 человека. За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 11 человек С начала пандемии в регионе зарегистрирован 2 221 летальный случай из-за коронавируса. В России за период с 13 по 14 февраля от инфекции скончались 430 человек. Больше всего пациентов умерли в Москве — 58, Санкт-Петербурге — 55 и Московской области — 29. Нарастающим итогом, коронавирусная инфекция унесла жизни 80 126 жителей страны.

