На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев COVID-19

В России за минувшие 24 часа выявлено 14 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 559, Санкт-Петербурге — 1 099 и Московской области — 828. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 4 071 883 россиян.