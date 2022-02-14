13 раз за неделю зафиксировано превышение ПДК сероводорода в Нижнем Тагиле

13 раз превышение ПДК по сероводороду было зафиксировано в городе только за прошедшую неделю.
Так, 10 февраля замеры на ПНЗ на Тагилстрое с 8.20 до 9.20 зафиксировали 1,1 ПДК по сероводороду, с 11.20 до 13.40 загрязнение воздуха колебалось от 1,1 ПДК до 1,4 ПДК.
11 февраля на ПНЗ на Красном Камне с 20.20 до 00.00 замеры показали 1,1 ПДК по сероводороду.
12 февраля уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был максимально высоким за прошедшие выходные. Согласно замерам на ПНЗ на Красном Камне с 00.00 до 2.00 ПДК по сероводороду колебалась от 1,1 до 1,4, а с 10.40 до 00.00 ПДК по сероводороду достигал 10,8. Превышение сероводорода было зафиксировано и на ПНЗ на Тагилстрое — с 17.40 до 22.20 от 1,1 до 4,4 ПДК.
13 февраля превышение ПДК по сероводороду с 00.00 до 2.20 показали замеры на ПНЗ на Красном Камне — от 1,1 до 1,6.
За 8 и 9 февраля экопосты еще 6 раз фиксировали превышение ПДК по сероводороду в городе.
Напомним, что в январе в Нижнем Тагиле превышения загрязняющих веществ посты УГМС фиксировали почти ежедневно — 18 дней из 21. Из них 13 дней были превышения формальдегида на ПНЗ, находящихся на Вагонке и Сухоложском поселке — от 1,02 до 2,6 ПДК. Сероводород газоанализаторы ловили 10 дней чаще всего на Красном Камне, а также на Тагилстрое и Вагонке. Его превышения составляли от 1,1 до 19,8 ПДК. Также один день на Вагонке в воздухе превышал диоксид серы — 1,4 ПДК.