13 раз за неделю зафиксировано превышение ПДК сероводорода в Нижнем Тагиле

Напомним, что в январе в Нижнем Тагиле превышения загрязняющих веществ посты УГМС фиксировали почти ежедневно — 18 дней из 21. Из них 13 дней были превышения формальдегида на ПНЗ, находящихся на Вагонке и Сухоложском поселке — от 1,02 до 2,6 ПДК. Сероводород газоанализаторы ловили 10 дней чаще всего на Красном Камне, а также на Тагилстрое и Вагонке. Его превышения составляли от 1,1 до 19,8 ПДК. Также один день на Вагонке в воздухе превышал диоксид серы — 1,4 ПДК.