Лаборатория детской поликлиники в Нижнем Тагиле на Вагонке временно сменила адрес

Лаборатория детской поликлиники в Нижнем Тагиле на Вагонке временно сменила адрес
Лаборатория детской поликлиники в Нижнем Тагиле на Вагонке временно сменила адрес
Сегодня, 09:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com

Лабораторию детской поликлиники в Нижнем Тагиле перевели в другое здание

Детская городская больница Нижнего Тагила сообщает о временной передислокации лаборатории поликлиники на Вагонке.

С 14 февраля лаборатория детской поликлиники на улице Окунева, 32 будет закрыта. Из-за ремонта в здании ее перевели в доме № 54 на улице Коминтерна, поясняют в больнице. Но оформление направлений и запись на анализы производятся по старому адресу.

Сдать кровь на общий анализ на Коминтерна можно с 8.00 до 11.00. То же самое касается забора крови из вены. Кал и мочу принимают с 7.30 до 9.00.

Однако на общий анализ крови детей до одного года это не распространяется. Как и прежде, их принимают на улице Окунева, 32, в кабинете № 104.

Время работы — с 8.00 до 9.30. Рабочие дни — вторник и четверг. Чтобы это сделать, нужно заранее записаться, сообщает пресс-служба ДГБ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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