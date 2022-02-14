Лаборатория детской поликлиники в Нижнем Тагиле на Вагонке временно сменила адрес

С 14 февраля лаборатория детской поликлиники на улице Окунева, 32 будет закрыта. Из-за ремонта в здании ее перевели в доме № 54 на улице Коминтерна, поясняют в больнице. Но оформление направлений и запись на анализы производятся по старому адресу.