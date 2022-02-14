Превышение ПДК сероводорода почти в 11 раз выявлено в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК сероводорода почти в 11 раз выявлено в Нижнем Тагиле
Превышение ПДК сероводорода почти в 11 раз выявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:07Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В 10,8 раз превысил норму сероводород во время замеров на ПНЗ на Красном Камне в Нижнем Тагиле.

12 февраля с 10.50 до 00.00 пост УГМС на Красном Камне зафиксировал колебания ПДК по сероводороду от 1,1 до 10,8. Всего же за минувшую неделю превышение сероводорода в воздухе Нижнего Тагила было зарегистрировано 13 раз. Всего же из 14 дней февраля этого года в 11 из них посты УГМС фиксировали в городе превышения ПДК загрязняющих веществ.

Всего на территории Нижненго Тагила пять основных предприятий-загрязнителей. Среди них: ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, УВЗ, «Планта» и УХП. Больше всего в воздух выбрасываются: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диметилбензол, гидроцианид и формальдегид.

Главный загрязнитель — ЕВРАЗ НТМК с показателем до 396 килограммов формальдегида в год и свыше 99% сероводорода, выбрасываемых в воздух.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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экологияЕВРАЗ НТМКНижний Тагилсероводород
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