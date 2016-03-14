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Антибиотикам - нет: Роспотребнадзор проводит в городах Свердловской области «горячие линии» и «дни открытых дверей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Антибиотикам - нет: Роспотребнадзор проводит в городах Свердловской области «горячие линии» и «дни открытых дверей»

14 марта 2016, 12:45Здоровье и экологияТимофей Данилов
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