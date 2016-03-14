Антибиотикам - нет: Роспотребнадзор проводит в городах Свердловской области «горячие линии» и «дни открытых дверей»

Врачи всего мира бьют тревогу: устойчивость жителей планеты к антибиотикам достигает критической отметки. Если подобная тенденция продолжится, то, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, это чревато, можно сказать, настоящей катастрофой: лекарства станут бесполезными. А простые инфекции или незначительные травмы, как несколько веков назад, вновь могут стать смертельными.

Устойчивость к антибиотикам обусловлена тем, что люди чрезмерно их употребляют. «Львиная доля» антибиотиков в мире используется в сельском хозяйстве, чтобы стимулировать рост животных и растений. Кроме того, антибиотики используют как профилактику от болезней, вместо того, чтобы применять их в случае необходимости.

Поэтому важно убедить продовольственные компании максимально ограничить использование антибиотиков в сельхозпродукции, заявляют во Всемирной организации здравоохранения.

14-15 марта специалисты Роспотребнадзора и консультационных пунктов по Свердловской области будут консультировать горожан, принимать их жалобы, а также рассказывать какие есть нововведения в сфере защиты прав потребителей.

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