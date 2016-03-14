ЕВРАЗ НТМК выделил свыше 500 млн рублей на улучшения условий труда металлургов-тагильчан
Одно из крупнейших металлургических предприятий Урала направило более 500 млн рублей на программы по охране и промышленной безопасности. В рамках этих программ реализовано свыше 60 мероприятий по улучшению труда рабочих.
В 2015 году на НТМК было заменено 16 душевых и санузлов, крановый участок в доменном цехе. Также отремонтировали помещение слесарей-ремонтников крупносортного цеха. В управлении комбината обновилась столовая, а в основных подразделениях заменены окна и кровля.
Кроме того, в управлении железнодорожного транспорта появились промышленные пылесосы и пылеулавливатели. А машинисты кранов колесобандажного цеха теперь работают на новых модернизированных креслах.
Также предприятие уделяет большое внимание здоровью своих сотрудников. В течение года металлурги проходят плановые осмотры и медицинские обследования. А рабочие, которые трудятся на вредном производстве, получают витамины и компенсационные выплаты на молоко.
Безопасность металлургов всегда была в приоритете ЕВРАЗ НТМК, отмечают на комбинате. Поэтому здесь продолжается реализация программ профилактики и снижения травматизма.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru