ЕВРАЗ НТМК выделил свыше 500 млн рублей на улучшения условий труда металлургов-тагильчан

В 2015 году на НТМК было заменено 16 душевых и санузлов, крановый участок в доменном цехе. Также отремонтировали помещение слесарей-ремонтников крупносортного цеха. В управлении комбината обновилась столовая, а в основных подразделениях заменены окна и кровля.

Кроме того, в управлении железнодорожного транспорта появились промышленные пылесосы и пылеулавливатели. А машинисты кранов колесобандажного цеха теперь работают на новых модернизированных креслах.

Также предприятие уделяет большое внимание здоровью своих сотрудников. В течение года металлурги проходят плановые осмотры и медицинские обследования. А рабочие, которые трудятся на вредном производстве, получают витамины и компенсационные выплаты на молоко.

Безопасность металлургов всегда была в приоритете ЕВРАЗ НТМК, отмечают на комбинате. Поэтому здесь продолжается реализация программ профилактики и снижения травматизма.