Конкурс среди юных пожарных пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта
14 марта 2017, 09:00Здоровье и экология
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Уже в этот четверг, 16 марта, в Нижнем Тагиле состоится конкурс дружин юных пожарных, посвященный 90-летнию государственного пожарного надзора, а также 125-летию ВДПО. Мероприятие пройдет во Дворце детского и юношеского творчества.
Сюжеты: Нижний Тагил
Самые сильные дружины, которые становились победителями районных этапов конкурса, продемонстрируют свои навыки профилактической работы по пожарной безопасности. Перед началом конкурса пройдет награждение победителей областных и всероссийских этапов соревнования по пожарной безопасности.
Организаторами выступили представители администрации, ГДДТЮ, отдела надзорной деятельности и отделения ВДПО, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
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