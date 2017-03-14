Водохранилища Нижнего Тагила ждут планового ремонта в 2017 году

Как сообщает официальный сайт Нижнего Тагила, производственные пробы на Черноисточинском водохранилище подтвердили, что вода соответствует нормам.

С паводком прогнозируем частичное ухудшение качества исходной воды из пруда, но будем работать в пределах установленных нормативов заявил директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран.

Сейчас планируется осуществить ремонт дамбы на водохранилище, ведутся очистные работы шлаконакопителя. План мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ выполняется в срок.

Мэр города попросил к следующему заседанию подготовить смету работ по ремонту Черноисточинского гидроузла. Средства на все работы городу придется изыскивать самостоятельно, от министерства ЖКХ и областного правительства был получен отказ в финансировании.