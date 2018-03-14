83 группы в детских садах закрыты из-за ОРВИ в Свердловской области

В 70 детских садах Свердловской области приостановили работу 83 группы. В Екатеринбурге и Ачитском районе на карантин закрыты две школы.

25,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ — такое количество санитарные врачи зафиксировали за последнюю неделю в Свердловской области. Роспотребнадзор сообщил, что только в Екатеринбурге вирусную инфекцию подхватили 13,1 тыс. человек.





В Нижнетуринском, Верхнесалдинском, Тавдинском округах и в Среднеуральске все ещё превышен эпидемический порог, однако в целом медики отмечают снижение количества заболевших на 31%.





Как пишет «ЕТВ», за последнюю неделю также зафиксировано 444 случая пневмонии.