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Новости Нижнего Тагила

83 группы в детских садах закрыты из-за ОРВИ в Свердловской области

14 марта 2018, 11:00Добавить новость
дети,Екатеринбург,здоровье,Свердловская область,школа,эпидемия,детский сад,ОРВИ,Роспотребнадзор,Ачитский район,Среднеуральск

В 70 детских садах Свердловской области приостановили работу 83 группы. В Екатеринбурге и Ачитском районе на карантин закрыты две школы.

25,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ — такое количество санитарные врачи зафиксировали за последнюю неделю в Свердловской области. Роспотребнадзор сообщил, что только в Екатеринбурге вирусную инфекцию подхватили 13,1 тыс. человек.

В Нижнетуринском, Верхнесалдинском, Тавдинском округах и в Среднеуральске все ещё превышен эпидемический порог, однако в целом медики отмечают снижение количества заболевших на 31%.

Как пишет «ЕТВ», за последнюю неделю также зафиксировано 444 случая пневмонии.

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