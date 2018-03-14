83 группы в детских садах закрыты из-за ОРВИ в Свердловской области
14 марта, 11:00Здоровье и экология
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В 70 детских садах Свердловской области приостановили работу 83 группы. В Екатеринбурге и Ачитском районе на карантин закрыты две школы.
Сюжеты: Екатеринбург
25,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ — такое количество санитарные врачи зафиксировали за последнюю неделю в Свердловской области. Роспотребнадзор сообщил, что только в Екатеринбурге вирусную инфекцию подхватили 13,1 тыс. человек.
В Нижнетуринском, Верхнесалдинском, Тавдинском округах и в Среднеуральске все ещё превышен эпидемический порог, однако в целом медики отмечают снижение количества заболевших на 31%.
Как пишет «ЕТВ», за последнюю неделю также зафиксировано 444 случая пневмонии.
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