83 группы в детских садах закрыты из-за ОРВИ в Свердловской области

25,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ — такое количество санитарные врачи зафиксировали за последнюю неделю в Свердловской области. Роспотребнадзор сообщил, что только в Екатеринбурге вирусную инфекцию подхватили 13,1 тыс. человек.

В Нижнетуринском, Верхнесалдинском, Тавдинском округах и в Среднеуральске все ещё превышен эпидемический порог, однако в целом медики отмечают снижение количества заболевших на 31%.

Как пишет «ЕТВ», за последнюю неделю также зафиксировано 444 случая пневмонии.