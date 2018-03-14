Скрывали радиационный паспорт: филиал «Данон» в Екатеринбурге оштрафован за нарушения
14 марта, 14:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В течение двух лет на молочном комбинате, производящем детское питание «Данон», при производстве продукции использовали приборы с источниками излучения, не отчитываясь при этом за радиационную безопасность.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверка Роспотребнадзора выявила факт сокрытия экологической информации.
Два года комбинат использовал приборы с излучением, «Dymond S» и «Dymond 120», для определения в продукции посторонних веществ. С 2016 года комбинат не подготавливал документов по радиационной безопасности.
Отвечающего за это сотрудника оштрафовали по статье «Сокрытие или искажение экологической информации», пишет «Наша газета».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей