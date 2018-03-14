Скрывали радиационный паспорт: филиал «Данон» в Екатеринбурге оштрафован за нарушения

В течение двух лет на молочном комбинате, производящем детское питание «Данон», при производстве продукции использовали приборы с источниками излучения, не отчитываясь при этом за радиационную безопасность.

Проверка Роспотребнадзора выявила факт сокрытия экологической информации.





Два года комбинат использовал приборы с излучением, «Dymond S» и «Dymond 120», для определения в продукции посторонних веществ. С 2016 года комбинат не подготавливал документов по радиационной безопасности.





Отвечающего за это сотрудника оштрафовали по статье «Сокрытие или искажение экологической информации», пишет «Наша газета».