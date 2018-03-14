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Новости Нижнего Тагила

Скрывали радиационный паспорт: филиал «Данон» в Екатеринбурге оштрафован за нарушения

14 марта 2018, 14:00Добавить новость
деньги,дети,Екатеринбург,здоровье,штраф,экология,Данон,комбинат,детское питание,радиация

В течение двух лет на молочном комбинате, производящем детское питание «Данон», при производстве продукции использовали приборы с источниками излучения, не отчитываясь при этом за радиационную безопасность.

Проверка Роспотребнадзора выявила факт сокрытия экологической информации.

Два года комбинат использовал приборы с излучением, «Dymond S» и «Dymond 120», для определения в продукции посторонних веществ. С 2016 года комбинат не подготавливал документов по радиационной безопасности.

Отвечающего за это сотрудника оштрафовали по статье «Сокрытие или искажение экологической информации», пишет «Наша газета».

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