Тепло не за горами: медведи вышли из спячки в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)
14 марта, 20:40Здоровье и экология
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Два медведя, бурый Гай и тяньшаньский Карат, проснулись после зимней спячки, чувствуя приближение весны. В екатеринбургском зоопарке эти звери традиционно просыпаются первыми.
Сюжеты: Екатеринбург
Остальные звери зоопарка Екатеринбурга тоже начинают отходить от сна, но покидать свои жилища пока не торопятся. Сотрудники питомника говорят, что после зимней спячки животные нуждаются в хлебе и фруктово-овощном рационе.
В 2017 году медведи проснулись в самом начале марта, пишет «ЕТВ».
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Фото: зоопарк Екатеринбурга
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