Администрация Нижнего Тагила рассказала об угрозе затопления коллективных садов
В Нижнем Тагиле проводятся мероприятия по подготовке к паводку. Прогнозируется, что часть коллективных садов в пригороде может быть затоплена в середине мая.
Подготовка к противопаводковым мероприятиям проводится в Нижнем Тагиле, так, утверждены планы действий по организации безаварийного пропуска весенних вод, проводится разъяснительная беседа с населением, принимаются меры по недопущению возникновения ЧС. Также, как сообщил вице-мэр Вячеслав Горячкин, определен 31 временный пункт для эвакуации населения на случай затопления. На контроле находится состояние гидротехнических сооружений Черноисточинского гидроузла. Проверена исправность техники и оборудования подразделений службы спасения и службы экологической безопасности Нижнего Тагила.
Грядущий паводок может быть сложным для садоводов Нижнего Тагила. По сообщению главы администрации города по городскому хозяйству Владимира Юрченко, пик паводка придется на середину мая, в период прохождения паводковых вод не исключено затопление части коллективных садов.