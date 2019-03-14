Администрация Нижнего Тагила рассказала об угрозе затопления коллективных садов

Подготовка к противопаводковым мероприятиям проводится в Нижнем Тагиле, так, утверждены планы действий по организации безаварийного пропуска весенних вод, проводится разъяснительная беседа с населением, принимаются меры по недопущению возникновения ЧС. Также, как сообщил вице-мэр Вячеслав Горячкин, определен 31 временный пункт для эвакуации населения на случай затопления. На контроле находится состояние гидротехнических сооружений Черноисточинского гидроузла. Проверена исправность техники и оборудования подразделений службы спасения и службы экологической безопасности Нижнего Тагила.