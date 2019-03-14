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Администрация Нижнего Тагила рассказала об угрозе затопления коллективных садов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Flooded forest 335654 1920

Администрация Нижнего Тагила рассказала об угрозе затопления коллективных садов

Сегодня, 15:26Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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