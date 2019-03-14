Пенсионер в Екатеринбурге отсудил у больницы 200 тысяч за неправильный диагноз

Установлено, что пожилой мужчина обратился в травмпункт № 2 МАУ ГБ № 36 «Травматологическая» с травмой правого плеча. На основании рентгеновских снимков у него диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости без смещения. Пенсионеру наложили гипс и отправили на домашнее лечение.

На третьем приеме первичный диагноз был пересмотрен, у жителя Екатеринбурга диагностировали перелом головки правой плечевой кости, а также застарелый вывих плеча. В связи с этим мужчине потребовались госпитализация и оперативное вмешательство.

После этого, в рамках процедуры ОМС, пенсионеру была проведена экспертиза, с целью установления качества оказанной медицинской помощи. В ходе проверки были выявлены нарушения. Для защиты интересов заявителя прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с больницы компенсации морального вреда в пользу пациента.