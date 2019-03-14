Похолодание до -14 градусов ожидается в выходные в Нижнем Тагиле

Так, 14 марта, как сообщалось ранее, в Свердловской области ожидаются метель и снегопады.

В пятницу прогнозируется похолодание до 0 градусов днем и до -7 ночью.

В субботу и воскресенье тагильчан в дневные часы ждут минусовые температуры - до -5 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до -14 градусов. Осадков в выходные не ожидается, ветер до 7 м/с, по данным Гисметео.