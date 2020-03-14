Свердловская область вошла в число регионов-аутсайдеров экологического рейтинга
По итогам Национального экологического рейтинга за период зимы 2019/20 Свердловская область вошла в число регионов-аутсайдеров. Об этом сообщает составитель данных — общественная организация «Зеленый патруль», пишет РИА Новости.
Кроме того, в число худших вошли Челябинская и Иркутская области. Проблемным назван и Краснодарский край. Этой зимой его жители отмечали сильное загрязнение воздуха.
Лидерами в списке стали Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай. Эксперты объясняют это тем, что эти регионы являются сельскохозяйственными, там не крупных промышленных предприятий.
Москва в рейтинге оказалась на пятом месте, Санкт-Петербург — на десятом. В них, по словам специалистов «Зеленого патруля», выше уровень финансирования федеральных природоохранных программ, поэтому есть и результат.
Национальный экологический рейтинг субъектов России составляется четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью. В оснoву его расчeта берутся oперативные дaнные oб эколoгически знaчимых сoбытиях, прoисшествиях и прoблемах.