Свердловская область вошла в число регионов-аутсайдеров экологического рейтинга

Кроме того, в число худших вошли Челябинская и Иркутская области. Проблемным назван и Краснодарский край. Этой зимой его жители отмечали сильное загрязнение воздуха.

Лидерами в списке стали Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай. Эксперты объясняют это тем, что эти регионы являются сельскохозяйственными, там не крупных промышленных предприятий.

Москва в рейтинге оказалась на пятом месте, Санкт-Петербург — на десятом. В них, по словам специалистов «Зеленого патруля», выше уровень финансирования федеральных природоохранных программ, поэтому есть и результат.