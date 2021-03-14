164 новых случая COVID-19 выявлено в Свердловской области

164 новых случая COVID-19 выявлено в Свердловской области

Сегодня, 14:51Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
164 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Свердловская области, сообщает оперштаб региона.

Почти 300 человек с COVID-19 в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Екатеринбурге - 60, кроме того, инфекция выявлена у жителей Алапаевска, Артинского городского округа, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

В общей сложности в регионе зафиксировано 79 982 случая заболевания свердловчан. 291 человек находится в больницах в тяжелом состоянии, в отделениях реанимации лежат 156 из них, 102 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за минувшие 24 часа выявлено 10 083 случая инфицирования в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 905, Санкт-Петербурге — 937, а также Московской области — 605. За время эпидемии в стране выявлено 4 390 608 инфицированных россиян.

Количество выздоровевших от коронавируса в Свердловской области превысило 73 тысячи человек

За прошедшие сутки на Среднем Урале из больниц выписали 175 человек, общее количество выздоровевших достигла 73 116 свердловчан.

По России за период с 13 по 14 марта выздоровели 9 232 россиян, больше всего выписано пациентов в Москве — 1 110, Санкт-Петербурге — 841 и Московской области — 415. За все время пандемии от COVID-19 вылечились 3 995 129 человек.

10 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки в Свердловской области

В общей сложности зарегистрировано 2 532 летальных случая.

В России за сутки зафиксировано 395 случаев смерти, больше всего жителей скончалось в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 37 и Воронежской области — 22. В общей сложности за время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 92 090 человек.

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