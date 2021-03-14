Двадцать восемь случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 164 случая инфицирования, таким образом всего выявлено 79 982 заболевших человека. Отмечается, что 291 госпитализированный находится в тяжелом состоянии, из них 102 — на аппаратах ИВЛ. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составило 73 116 свердловчан, из них 175 выписано из больниц за сутки. С 13 по 14 марта от COVID-19 умерло 10 жителей региона, всего выявлено 2 532 летальных случая.