Двадцать восемь случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Двадцать восемь случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 19:41Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Еще двадцать восемь новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За все время пандемии инфекция диагностирована у 4 910 тагильчан.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 164 случая инфицирования, таким образом всего выявлено 79 982 заболевших человека. Отмечается, что 291 госпитализированный находится в тяжелом состоянии, из них 102 — на аппаратах ИВЛ. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составило 73 116 свердловчан, из них 175 выписано из больниц за сутки. С 13 по 14 марта от COVID-19 умерло 10 жителей региона, всего выявлено 2 532 летальных случая.

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