Нехватку врачей в Каменске-Уральском опровергли в Минздраве Свердловской области

Укомплектованность врачебными кадрами по замещаемым должностям в Каменске-Уральском составляет 94%, при региональном показателе в 87%, по данным Минздрава. Однако местные жители продолжают жаловаться на нехватку медиков в поликлиниках и больницах.

Сейчас в Каменске-Уральском работает 350 врачей с высшим медицинским образованием. Для привлечения новых сотрудников за счет средств областного бюджета оказываются различные меры социальной поддержки: временное пособие на ведение хозяйства, выплаты на строительство индивидуальных жилых домов. По информации Городской больницы Каменска-Уральского, медицинскую помощь все пациенты получают в необходимом объеме. При необходимости, информация о вакансиях размещается на сайте Министерства здравоохранения, Уральского государственного медицинского университета, а также центра занятости населения. На 1 января 2022 года по договорам социального найма медицинским работникам было предоставлено 23 жилых помещения: 17 квартир и 6 комнат в общежитии. Также врачи имеют право на первоочередное зачисление детей в детские сады. С выпускниками Уральского медицинского университета заключаются договора на последующее трудоустройство. Сейчас 75 человек проходят обучение по программе специалитета (лечебное дело и педиатрия), 25 человек по программам ординатуры. Также молодым специалистам, работникам государственных учреждений здравоохранения в Каменске-Уральском, предоставляется выплата для приобретения жилья в размере 20% от стоимости,рассказал журналисту редакции TagilCity.ru замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин. Он отметил, что бригады скорой помощи полностью укомплектованы. Вызовы обслуживаются фельдшерскими и врачебными бригадами. На станции утвержден план по приему работников на 2022 год. В детской больнице, по данным Минздрава, нет дефицита участковых педиатров-фельдшеров. Для привлечения врачей в медучреждении также проводятся все необходимые меры: целевое обучение, профориентация школьников и студентов-практикантов, размещение объявлений о вакансиях на различных платформах. В 2022 от жителей Каменск-Уральского городского округа в Министерство здравоохранения поступило 67 обращений на качество оказания медпомощи, отметили в ведомстве. Напомним, жители Каменска-Уральского постоянно жалуются на отсутствие врачей. По данным портала департамента по труду и занятости населения Свердловской области, на 16 февраля 2022 года в медучреждениях города было 148 вакантных мест. Больше всего работников требовалось в городскую больницу, там не хватало 20 участковых-терапевтов и других специалистов. А в детской больнице было 16 вакантных мест участковых-педиатров. Почти 150 врачей не хватает в больницах Каменска-Уральского

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