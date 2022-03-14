О похолодании до -30 градусов предупредили свердловчан синоптики

О похолодании до -30 градусов предупредили свердловчан синоптики
О похолодании до -30 градусов предупредили свердловчан синоптики
Сегодня, 09:42Здоровье и экологияФото: 1MI
Антициклон, который принесет похолодание до -30 градусов, проходит через Свердловскую область и Западную Сибирь. Такая погода закрепится в регионах на несколько дней, прогнозируют синоптики.

К началу следующей недели температура воздуха станет выше, но будет на 3-4 градуса меньше нормы. Значительные осадки в эти дни не ожидаются, рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко.

При этом слабый ветер и морозы являются неблагоприятными для рассеивания вредных примесей. Поэтому с 10 по 14 марта объявлено предупреждение о смоге.

В Нижнем Тагиле в понедельник 14 марта ожидается температура до -20 градусов. С 15 по 17 марта столбики термометров сохранятся примерно на том же уровне. Но уже к пятнице ожидается потепление до -8 градусов. Порывы ветра при этом будут в пределах 4-7 метров в секунду.

Свердловская областьпохолоданиемороз
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