О похолодании до -30 градусов предупредили свердловчан синоптики

К началу следующей недели температура воздуха станет выше, но будет на 3-4 градуса меньше нормы. Значительные осадки в эти дни не ожидаются, рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко.
При этом слабый ветер и морозы являются неблагоприятными для рассеивания вредных примесей. Поэтому с 10 по 14 марта объявлено предупреждение о смоге.
В Нижнем Тагиле в понедельник 14 марта ожидается температура до -20 градусов. С 15 по 17 марта столбики термометров сохранятся примерно на том же уровне. Но уже к пятнице ожидается потепление до -8 градусов. Порывы ветра при этом будут в пределах 4-7 метров в секунду.