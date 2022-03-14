Установлена причина фекального запаха от воды в поселке под Нижним Тагилом

Установлена причина фекального запаха от воды в поселке под Нижним Тагилом
Установлена причина фекального запаха от воды в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:43Здоровье и экологияФото: 1MI
Причиной неприятного запаха воды в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом стали отходы жизнедеятельности свиней с агрокомплекса.

Вода в поселок поступает из Верхневыйского гидроузла и идет по двум трубам протяженнистью почти в 21 километр. В одну из них в районе агрокомплекса попадали отходы жизнедеятельности свиней, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на главного инженера ООО «ГК Теплоресурс» Александра Кондратьева.

По его словам, излив отходов попадает в санитарную зону водовода. Подземная трасса на поверхности залита отходами. 13 марта было определено, какая из труб пострадала и она была перекрыта. Однако теперь, по словам Кондратьева, может не хватить воды для отопления.

Напомним, жители Горноуральского под Нижним Тагилом пожаловались на плохое качество питьевой воды из-под крана. По их словам, она имела фекальный запах. В результате некачественная вода стала причиной закрытия детских садов и отправки на дистант школьников.

По данному факту надзорные ведомства начали проверку. Ее результаты пока неизвестны.

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