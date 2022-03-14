Высокое загрязнение тагильского воздуха с начала года фиксировалось шесть раз

Высокое загрязнение тагильского воздуха с начала года фиксировалось шесть раз
Высокое загрязнение тагильского воздуха с начала года фиксировалось шесть раз
Сегодня, 15:51Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В текущем году посты УГМС шесть раз зафиксировали высокое загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле. И каждый раз приоритетным веществом в выбросах был сероводород, превышающий норму до 20 раз.

В январе многократное превышение сероводорода было три раза. Два из них — 16 января на постах мониторинга, расположенных в районе Красного Камня и на Вагонке. Концентрация вещества достигала 15 ПДК. Третий случай был зафиксирован 31 января во время смога. В этот день показатель сероводорода поднимался до 19,8 ПДК.

В феврале посты мониторинга воздуха УГМС дважды «ловили» превышение сероводорода. 12 февраля его показатель на Красном Камне достигал 10,8 ПДК, 14 февраля — на Тагилстрое — 14,4 ПДК.

Последний случай высокого загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле зафиксирован 6 марта на Красном Камне. В тот день значение сероводорода поднималось до 10,1 ПДК.

Напомним, проведенная в феврале проверка Росприроднадзора показала, что выбросы сероводорода принадлежат ЕВРАЗ НТМК. Предприятие было оштрафовано на сумму от 20 до 100 тысяч рублей. При на самом комбинате причастность к многократному превышению сероводорода отрицали.

Пресс-служба предприятия заявила, что во всем виноват канализационный коллектор рядом с постом УГМС на Красном Камне. Именно он, по версии ЕВРАЗа, является источником сероводорода. Однако, согласно замерам специалистов «Водоканала-НТ» уровень вещества в коллекторе не превышает норму.

Видео:TagilCity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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экологиявыбросыНижний Тагилсероводород
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