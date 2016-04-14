В Ирбите уровень воды вплотную приблизился к опасному порогу: спасатели эвакуируют местных жителей (ФОТО)

По данным МЧС, уровень реки Ница сейчас составляет 739 сантиметра. До достижения отметки «опасный уровень воды» осталось всего 1 сантиметр.

В результате паводка, затоплены 122 придомовых территорий, вода поступила в 34 дома. И это еще не предел, сообщают спасатели.

Из опасной зоны эвакуированы 19 человек, из них 3 ребенка. 13 пострадавших сейчас находятся у родственников, остальные - в пунктах временного размещения. В зоне подтопления сейчас находятся еще порядка 90 жителей.

В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» прогнозируют сильнейший паводок за последние 40 лет. Сегодня утром объемы сброса воды в Волчихинском водохранилище составили 68,2 кубометра в секунду, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Для сравнения, в прошлом году объемы составляли всего 0,2 «кубов» в секунду.

Редакция TagilCity.ru рекомендует своим читателям вспомнить правила безопасности во время паводка.