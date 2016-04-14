Вагонский родильный дом Нижнего Тагила может стать новым перинатальным центром

По словам Министра здравоохранения Свердловской области – Аркадия Белявского, выступавшего на совещании, проектировщики капитального ремонта родильного дома менялись. Потому проектно-сметная документация будет готова окончательно только в августе этого года. Ранее недовольство такими темпами работ выражал Сергей Носов.

Было также отмечено, что одного современного перинатального центра недостаточно для такого крупного города, как Нижний Тагил. Потому капитальный ремонт должен быть связан с качественным переходом от родильного дома к перинатальному центру.

То, что в этом году будет подготовлена проектно-сметная документация, не означает, что работы начнутся только в 2018 году отдельно подчеркнул Сергей Носов.

Аркадий Белявский пообещал, что средства на переустройство вагонского родильного дома в перинатальный центр будут в полном объеме предусмотрены в бюджет на 2017 год.