Черный лесоруб получил три года тюрьмы за незаконную вырубку леса в Первоуральске

Прокуратурой Свердловской области установлено, что мужчина занимался подрядом на вывоз мусора и заготовленной древесины по договору с предпринимателем. Позже он, под предлогом продолжения работ, дал своей бригаде устное задание произвести вырубку деревьев породы «сосна».