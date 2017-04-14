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Черный лесоруб получил три года тюрьмы за незаконную вырубку леса в Первоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Черный лесоруб получил три года тюрьмы за незаконную вырубку леса в Первоуральске

14 апреля 2017, 12:30Здоровье и экология
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