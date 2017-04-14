Черный лесоруб получил три года тюрьмы за незаконную вырубку леса в Первоуральске
14 апреля 2017, 12:30Здоровье и экология
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Первоуральский суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в незаконной вырубке леса.
Прокуратурой Свердловской области установлено, что мужчина занимался подрядом на вывоз мусора и заготовленной древесины по договору с предпринимателем. Позже он, под предлогом продолжения работ, дал своей бригаде устное задание произвести вырубку деревьев породы «сосна».
Была произведена заготовка деревьев в количестве 84 шт., чем нанесен вред лесному фонду в размере 439 тыс. руб.
Черный лесоруб осужден на три года лишения свободы.
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